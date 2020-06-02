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  3. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
02 Haziran 2020 Salı 08:04 | Son Güncelleme:

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.’nin Kayseri’de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.


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