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12 Haziran 2019 Çarşamba 15:31 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:31

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Y.K'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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