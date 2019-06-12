Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Y.K'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA