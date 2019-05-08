Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1883
  • 6,931
  • 254.856
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan H.E'nin, Kocasinan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 2183. Sokak'taki bir evde olduğu ihbarını değerlendirdi.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, 49 yaşındaki Doğu Türkistan uyruklu H.E'yi gözaltına aldı. 

H.E'nin, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Siirt´te özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı, ramazan ayında da vaz

Uykudan feragat ettiren lezzet´ iftar sofralarını süslüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

Dünyanın en eski 10 stadı