Kayseri'de 515 polis ile narkotik uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde 515 polisin katılımı ile kentte narkotik uygulaması yapıldı. Sabah saatlerinde 2 narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı uygulama 26 farklı yerde yapıldı. Uyguşamada, 35 park , 11 iş yeri, 16 metruk bina, 11 umuma açık yer, 84 sokak, 167 araç kontrol edildi ve 767 şahıs sorgulandı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 15 gram esrar, 1.5 gram metamfetamin ve 1 gram Bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 13 şahsa adli işlem yapılırken, 2 aranan şahısta ekipler tarafından yakalandı.

İHA