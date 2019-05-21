Kayseri'de 17 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Karacaoğlu Mahallesi Aşkale Çıkmazı'nda H.U. (27) ile Berat Küsen (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U, Küsen'i "kelebek" diye tabir edilen bıçakla yaraladı.

Küsen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Melikgazi Ekipler Amirliği görevlileri, zanlıyı suç aletiyle yakaladı.

(AA)