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Kaymakamdan definecilere suçüstü

Kaymakamdan definecilere suçüstü

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in, ilçeye bağlı Konarı köyündeki gezisi sırasında kaçak kazı yaptıklarını fark ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ürkmezer, ilçeye bağlı Konarı köyü civarında yaptığı gezi sırasında bazı kişilerin kazı yaptığını fark etti. Şüphelilerin yanına giden Ürkmezer, 3 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Ürkmezer, jandarma ekiplerine ve köy muhtarına durumu bildirerek, şüpheliler hakkında yasal işlem yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan da buna benzer durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek, gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz." diye konuştu. 

(AA)

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