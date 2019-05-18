Kayıp gazeteciyi arayan şehit 2 askerimizin son görüntüsü...

Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı.

İki askerin cansız bedenine ulaşıldı.

ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit olan askerlerin Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya oldukları belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Of Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, herkese başsağlığı diledi.

Ustaoğlu, 10 Mayıs'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışması sırasında bastığı kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma düştüğünü belirtti.Bir haftadır yoğun bir şekilde ekipler arama çalışmalarını sürdürürken Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de bu arama faaliyetini bir haftadır icra ettiğini anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yine arama çalışmaları devam ederken bizim Çaykara Vadisi içerisinde, orada HES inşaat bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken maalesef iki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı. Şimdi Of Devlet Hastanesindeyiz, bir şehidimiz burada, diğer şehidimiz de Sürmene Devlet Hastanesinde. Biz başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."Vali Ustaoğlu, şehit askerler için ne zaman tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda adli tıp boyutu var, onlar tamamlandıktan sonra muhtemelen memleketlerine uğurlayacağız arkadaşlarımızı." yanıtını verdi.

SON FOTOĞRAF: JAK timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapılmadan önce derede arama çalışmaları yürütürken görüntülendi. İki asker en son çekilen bu görüntülerinin ardından dereye girip suya kapıldı.

ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in (32) acı haberi, Konya'da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'e verildi.

Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi. Şehit Gidergelmez'in memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın şahadet haberi, memleketi Çorum’un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Kapaklıkaya’nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya’ya verildi.

Ankara’da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın, yarın Trabzon’da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya’nın eşinin Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.

(İHA-DHA)