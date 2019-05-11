Kayıp Ecrin için Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan Ecrin'i bulmak için seferber olan ekipler, 5. günde de aramalarına devam ediyor. Kayıp Ecrin'in bulunması için 5'inci günde AFAD UMKE, sahil güvenlik, jandarma timleri ve çok sayıda civar köylerden katılan vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, “Evinin önünde oynarken kaybolduğu ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, sahil güvenlik ekiplerince karadan ve havadan çalışmalara başlanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz'a halen ulaşılmamış olup, Ecrin’in bulunmasına ve kişiyi yoksun kılma yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İHA