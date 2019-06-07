Kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları Birişik'i aramaya başladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları ise Birişik'in cesedini görünce gözyaşına boğuldu.

(AA)