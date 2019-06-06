Kayalıklardan düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sabah saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.

Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.

Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.

Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)