  • $5,7731
  • 6,5255
  • 247.881
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 16:30 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:34

Kayalıklardan düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayalıklardan düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu.

Sabah saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.

Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.

Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.

Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

SpaceX´in Uzay Kargo Aracı Dünya´ya Geri Döndü

<p>Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi´nde yamaç paraşütlerini görün

75 Yaşındaki Nine Yamaç Paraşütü Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.