Giresun'da yakalanan terörist itiraf etti... Sığınak ve depolar imha edildi

Teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün Güce ilçesi kırsalında iki, Yağlıdere ilçesi kırsalında ise bir sığınak ve depo tespit etti.

Yapılan aramalarda bir tabanca, kalaşnikof silahına ait şarjörler ile çok sayıda yaşamsal gıda malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar ve depolar imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

(AA)