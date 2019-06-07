07 Haziran 2019 Cuma 14:17 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 14:19
Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu
Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan diğer 3 şüpheli için de bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
(DHA)