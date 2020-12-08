  • $7,8163
  • 9,4705
  • 469.985
  • 1339.89
  • Haberler
  • Güncel
  • Kavganın faturası ağır oldu: 236 bin lira para cezası kesildi
08 Aralık 2020 Salı 20:01 | Son Güncelleme:

Kavganın faturası ağır oldu: 236 bin lira para cezası kesildi

Kavganın faturası ağır oldu: 236 bin lira para cezası kesildi
DHA

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavganın faturası ağır oldu. 1 kişinin yaralandığı kavga sonrası 13 kişi gözaltına alınırken, 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 75 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 236 bin 250 lira para cezası kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, olay, dün saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

EVLERDE SİLAHLAR VE TERÖR ÖRGÜTÜ MALZEMELERİ

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları, 2 Kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, 2 kesici alet ele geçirildi. Öte yandan kavgaya karışan 75 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

<p>CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan genç kadının tacize uğramadan d

CHP ilçe yöneticisi U.K. taciz davasında tutuklanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hobi olarak başladığı şimdi yurtdışına satıyor

60 derece videolarla insanları evde kalmaya davet ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.