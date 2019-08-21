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  3. Kato teröristlerden temizleniyor

Kato teröristlerden temizleniyor

Kato teröristlerden temizleniyor

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Hakkari, Van, Şırnak kırsalında 3 gün önce başlatılan ve ‘Kıran’ adı verilen operasyonu bizzat Hakkari’den yönetiyor.

Operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek askeri tepesi olan 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe’de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurtiçinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir” diye konuştu.

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