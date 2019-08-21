Kato teröristlerden temizleniyor

Operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek askeri tepesi olan 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe’de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurtiçinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir” diye konuştu.