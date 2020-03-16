Katı haldeki elementlerin en hafifi hangisidir?
Katı haldeki elementlerin en hafifi hangisidir? sorusu yoğun olarak aratılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Mart Pazartesi günü çıkan soru…
"Katı haldeki elementlerin en hafifi hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
A: Lityum
B: Karbon
C: Silikon
D: Sodyum
Doğru cevap: A Lityum