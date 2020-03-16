"Katı haldeki elementlerin en hafifi hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



A: Lityum

B: Karbon

C: Silikon

D: Sodyum

Doğru cevap: A Lityum