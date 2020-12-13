13 Aralık 2020 Pazar 20:09 | Son Güncelleme:
Kastamonu'da 11 kişinin testinin pozitif çıkması sonrası bir köy karantinaya alındı
İHA
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Vakalar sonrası köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.
İHA'da yer alan habere göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı son yapılan seçimlerde 81 nüfusun yaşadığı Doğan köyünde, 11 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Doğan köyünde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi için köy 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını tutmaya başladı.