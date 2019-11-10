'Kask vermediler' dedi, çifte tazminat davası açtı

Neslihan KESKİN

İstanbul Sarıyer’de 7 Nisan 2018’de lise son sınıf öğrencisi Havvanur Yalçın’ın boynundaki şal, go-kart aracının motor aksamına takıldı. Ölümden dönen kız, 1.5 ay yoğun bakımda kaldı. Nefes borusu parçalandığı için % 70 oranında sesini kaybetti. Bir yıl boyunca tedavi gören mağdur kızın şikayeti üzerine işletme sahipleri Ömer Cin ile Sinan Satır hakkında ‘taksirle yaralamaya sebebiyet vermek’ suçundan 1 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede işletmecilerin asli kusurlu, genç kızın ise tali kusurlu bulunduğu anlatıldı. Ceza davasının ardından Havvanur Yalçın, Sarıyer Belediyesi ile iki işletmeciye sonradan artırılmak üzere 2 bin TL’lik tazminat davası da açtı. Dilekçede “Sarıyer Belediyesi davalı işletmeye go-kart pistinin yasal koşulları oluşmadığı halde işletme ruhsatı ve izni vermiştir” denildi.

HAREKETLİ AKSAMLAR KAPALI OLSAYDI ŞALIM DOLANMAZDI

Kendisine kask verilmediğini öne süren Yalçın, “Go-kart’ta gerekli önlem yoktu. Araca bindiğimde şalı çıkarmamı söyleyen de olmadı. Aracın hareketli ve açıkta dönen kısımları kapatılmış olsaydı şal dolanmazdı” dedi. İşletmeci Ömer Cin de “Şalı çıkarmasını söyledik, çıkardı. 1 saat sonra geri geldi. Yine şalı çıkarması için 3 kez uyardım. Üzerinde gömlek olduğu için ısrarla kabul etmedi” şeklinde konuştu.