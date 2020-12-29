KASIRGA, AVCI ve AZAD Türkiye'ye karşı 325 bin siber saldırıyı engelledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin, siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedeflediklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi" dedi.

DHA'nın haberine göre, Bakan Karamaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin, siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedeflediklerini bildirdi. Ülke ekonomisinin geliştirilmesi, toplumsal yaşamın korunması ve milli güvenliğin desteklenmesi için; siber güvenlikte uluslararası alanda marka haline gelmeyi hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Siber güvenliğin milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci ile kritik altyapılarımız başta olmak üzere siber uzaydaki varlıklarımızın tehditlerden korunmasına ve siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ilgili tüm paydaşlarla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

'8 STRATEJİK AMAÇ İÇERİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı içinde stratejik amaçlarla ilişkili olarak 40 eylem ve 75 uygulama adımı yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde siber güvenlik yaklaşımında temel alınan ilkeler ve ulusal hedeflerimizin yanı sıra, bu hedeflere ulaşılması için odak alanları olma özelliği taşıyan 8 stratejik amaç içermektedir. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması. Ulusal seviyede siber güvenlik alanında en son teknolojik imkânlara sahip olunması. Operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde yerli ve milli teknolojik imkânların geliştirilmesi. Siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle; proaktif siber savunma anlayışının geliştirilmeye devam edilmesi. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması. Kurum ve kuruluşlar arası veri paylaşımının güvenli biçimde sağlanması ve teknolojinin vazgeçilmezliği ve giderek artan gelişim hızı, siber güvenliğe ilişkin faaliyetlerin de süreklilik içerisinde yürütülmesi gerektirmektedir."

'TÜRKİYE DÜNYADA EN GÜVENLİ 20 ÜLKEDEN BİRİ OLDU'

Bakan Karaismailoğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin siber güvenlik alanında 2023 yılı hedeflerine ulaşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi. Özellikle siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmez. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geliştirilen AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zeka kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesi ile gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye siber güvenlikte dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019 yılında yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre, 23 sıra birden yükselerek, bu alanda dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa’da da 11'inci sırada yer aldı."

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