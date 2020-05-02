Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Askerlikte terhis işlemleri ne zaman başlayacak?

Kasım celbi ne zaman terhis olacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri koronavirüs salgını nedeniyle 2019 Kasım ayında celbi gerçekleştirilen askerlerin terhis işlemlerini 1 ay süreyle uzatmıştı. Askerlikte terhis işlemleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Kasım celbi ne zaman terhis olacak? Detaylar haberimizde…

KASIM CELBİ NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhis işlemleri 1 ay süreyle uzatılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise korona virüsü salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte, alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını duyurmuştu.

2019 Kasım ayında celp işlemleri ile birlikte silah altına alınan askerlerin terhis işlemleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Celp ve terhis işlemlerinin 1 ay süreyle durdurulma kararı 15 Nisan’da verilmişti. Dolayısıyla mayıs ayı içerisinde konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.