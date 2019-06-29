Kaşgarlı Mahmud'un adında geçen Kaşgar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Kaşgarlı Mahmud'un adında geçen Kaşgar şehri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Rusya

B: Türkmenistan

C: Çin

D: Azerbaycan

Doğru Cevap: Çin