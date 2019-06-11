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11 Haziran 2019 Salı 09:03 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:52

Kartal'da korkutan fabrika yangını

Kartal'da korkutan fabrika yangını

Kartal'da düğme üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde düğme üretilen 2 katlı fabrikanın havalandırma sisteminde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.      

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken çalışanlar binadan çıkarıldı.      
Yangın, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu.      
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(AA)   

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