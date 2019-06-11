Kartal'da korkutan fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde düğme üretilen 2 katlı fabrikanın havalandırma sisteminde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken çalışanlar binadan çıkarıldı.

Yangın, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(AA)