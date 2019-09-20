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  3. Yeşilyurt apartmanı davasında flaş gelişme! Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Yeşilyurt apartmanı davasında flaş gelişme! Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Yeşilyurt apartmanı davasında flaş gelişme! Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu. 

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. 

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

(AA)

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