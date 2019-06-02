Kartal'da bir kadın fırından pide alırken silahlı saldırıya uğradı

Fırından pide almak için bekleyen kadın, motorsikletli saldırganların hedefi oldu. Silahla yaralanan kadın dehşeti yaşadı. Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti.

Kaldırımda bekleyen kadının ayağına yakın mesafeden iki el ateş eden şüpheliler, daha sonra motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay karşısından yaralanan kadın, panik içinde fırına tekrar girmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Pide kuyruğunda bekleyen kadının silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kadının fırından çıkarak kaldırımda beklediği sırada yanına yaklaşan motosikletli şahısların belindeki tabancayı çekerek iki el yakın mesafeden ateş ettiği, kadının panikleyerek dükkana girmeye çalıştığı görülüyor.

(İHA)