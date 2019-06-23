Kartal Bayrampaşa 23 Haziran seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Kartal Bayrampaşa son dakika seçim sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Binali Yıldırım mı önde? Ekrem İmamoğlu mu önde? araştırılan konular arasında bulunuyor. Oy verme işlemi bittikten sonra İstanbullular gözlerini açıklanmaya başlayan oy oranlarına çeviriyor.İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulalarına benziyor. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak. Kartal Bayrampaşa son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak edenler haberimizi okuyabilir..

KARTAL BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Kartal Bayrampaşa seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Kartal Bayrampaşa 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

KARTAL SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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23 HAZİRAN'DA KİMLER OY KULLANACAK?

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaDAN bu seçimlerde de kullanılacak.

31 Mart'taki yerel seçimlerde 'oy kullanamaz' şerhi yazılan kişi sayısı ise 23 bin 165 iken 23 Haziran seçimleri için bu sayı 68 bin 17'ye yükseldi.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

23 HAZİRAN'DA KİMLER OY KULLANAMAYACAK?

23 Haziran'daki seçimlerde seçmen kütüğü ve listelerin ne olacağı sorusu üzerine Özel, "Seçmen listelerine hiçbir şekilde güncelleme olmayacak. Şimdi seçmen listelerinin çoğaltılması sürecine kadar ölenlerin kayıtları dondurulacak, kısıtlıların ve cezaevinde olanlarınki güncellenecek. Bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen kütüğü ve seçmen listesi ne ise, 23 Haziran İstanbul seçimleri için o geçerli olacaktır" dedi.