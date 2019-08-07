Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 farklı noktada teröristlerin kullandığı barınaklar tespit edildi. Barınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ekiplerce barınaklar imha edildi.

AA