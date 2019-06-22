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Kars'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Eski otogar ve Hapan mevkisinde gerçekleştirilen çalışmalarda Afganistan uyruklu 2'si çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerden 42'sine yurda kaçak girdikleri için 3 bin 589'ar lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

(AA)

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