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  3. Karı koca makas attı, Kadıköy savaş alanına döndü!

Karı koca makas attı, Kadıköy savaş alanına döndü!

Karı koca makas attı, Kadıköy savaş alanına döndü!

Kadıköy'de sekiz otomobilin dahil olduğu zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00'de D-100 kara yolu Ankara yönü, Uzunçayır mevkisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda süratle ilerleyerek makas atan 34 YC 0176 ile 34 JG 3740 plakalı, Betül Ş. ile Ahmet Ş. yönetimindeki iki otomobilin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Arkadan gelen bazı araçlar da kazaya karışarak yola savruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan beş kişinin tedavileri olay yerinde yapılırken, iki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazadan dolayı kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol tekrar üç şerit halinde ulaşıma açıldı.

 

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