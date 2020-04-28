Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri…
Kargolar saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok firma çalışma saatlerinde güncelleme yaptı. Vatandaşlar kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını merak ediyor. Özellikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? sorusunun yanıtı aratılıyor. 1 Mayıs resmi tatil olarak geçiyor. Kargo çalışma saatleri ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Corna virüs salgını nedeniyle bir çok işletmenin ve firmanın çalışma saatleri değişmişti. Resmi tatil olarak geçen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’na ise az bir süre kaldı. 1 Mayıs’ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar ve kargo çalışma saatleri haberimizde…
1 MAYIS’TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs’ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanız ile iletişime geçmeniz daha sağlıklı bir işleyiş sağlayacaktır.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
1 Mayıs’ta kargoların çalışıp çalışmadığı firmaya göre değişiklik gösterecektir. Normal amanda kargo çalışma saatleri ise şu şekilde;
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 17.00
Hafta sonu: Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 09.00
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: Yurtiçi kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: MNG kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: Aras kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: Sürat kargo şubeleri Batı illerinde saat 09.00’da açılmaktadır; Doğu illerinde ise 08.30 açılış saati olarak belirlenmiştir.
Kapanış saati: Sürat kargo kapanış saati Batı illerinde 18.30 olarak belirlenmiştir; Doğu illerinde ise şubeler 18.00’de kapanmaktadır.
Hafta sonu: Sürat kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri saat 08.30-14.00 aralığında hizmet vermektedir.