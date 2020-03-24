Kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri kaç? Yurtiçi, PTT, Aras, Ups çalışma saatleri haberimizde

Kargo çalışma saatleri birçok kişi tarafından sık sık araştırılıyor. Koronavirüs salgınından sonra çoğu iş yeri çalışmalarını durdurmuştu. Bunun üzerin vatandaşlar Kargolar çalışıyor mu? sorusunu yanıtını merak ediyor. Kargoların çalışma saatleri mesafe ve yüke bağlı olarak değişiyor. PTT, Aras, UPS, Sürat kargo çalışma saatleri haberimizde.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs sebebiyle kargoların kapatılması ile ilgili şu an bir durum söz konusu değil. Yeni bir gelişme olunca haberimize eklenecektir.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

YURTİÇİ KARGO

Adresimden saat kaça kadar kargo alımı yaptırabilirim?

İş Günü

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Hafta Sonu

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.

ARAS KARGO

Saat Kaça Kadar adresten alım yaptırabilirim?

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

PTT KARGO

PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri;

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.

UPS KARGO

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS Kargo merkez binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 444 00 66