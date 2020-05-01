Kargolar bugün açık mı? 1 Mayıs kargo çalışma saatleri kaçtır? Güncel kargo çalışma saatleri 2020!
Kargolar bugün açık mı? 1 Mayıs kargo çalışma saatleri kaçtır? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde kargo çalışma saatleri yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 1, 2, 3 Mayıs'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta kargo vermek isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Peki, Kargolar bugün açık mı? 1 Mayıs kargo çalışma saatleri kaçtır? Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haberimizin içerisinden Aras, Yurtiçi, PTT çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.
1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs’ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanız ile iletişime geçmeniz daha sağlıklı bir işleyiş sağlayacaktır.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?
1 Mayıs’ta kargoların çalışıp çalışmadığı firmaya göre değişiklik gösterecektir. Normal zamanda kargo çalışma saatleri ise şu şekilde;
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 17.00
Hafta sonu: Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 09.00
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: Yurtiçi kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: MNG kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-15.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 08.30
Kapanış saati: 18.00
Hafta sonu: Aras kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: Sürat kargo şubeleri Batı illerinde saat 09.00’da açılmaktadır; Doğu illerinde ise 08.30 açılış saati olarak belirlenmiştir.
Kapanış saati: Sürat kargo kapanış saati Batı illerinde 18.30 olarak belirlenmiştir; Doğu illerinde ise şubeler 18.00’de kapanmaktadır.
Hafta sonu: Sürat kargo şubeleri hafta sonu yalnızca cumartesi günleri saat 08.30-14.00 aralığında hizmet vermektedir.