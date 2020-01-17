Kargo firmalarına ceza yağdı!

Rekabet Kurumu'nun resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

16.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, karar verildi.