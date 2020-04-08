Kargo çalışma saatleri kaç? Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri..

Kargo çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık "kargo çalışma saatleri kaç" sorusunu yanıtını araştırıyor. Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı iş yeri çalışma düzenlerinden değişikliğe gidildi. Binlerce kişinin merakla beklediği konu ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte edilen Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri..

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Kargo çalışma saatleri ile ilgili, mevcut durumda herhangi bir değişiklik henüz söz konusu değil. Güncel bir açıklama gelmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi kargo çalışma saatlerine ilişkin resmi açıklaması şu şekilde;

Hafta İçi; Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Hafta Sonu; Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.

PTT KARGO

PTT kargo çalışma saatleri düzenlemesi şu şekilde;

PTT Kargo dağıtım saatleri, öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

ARAS KARGO

Aras kargo çalışma saatleri şu şekilde düzenlendi;

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

SÜRAT Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Hafta sonları cumartesi günü 09:00'dan 14.30'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır.