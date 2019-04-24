Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5827
  • 239.698
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Karda 'drift' yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Karda 'drift' yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Karda 'drift' yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından aracıyla "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

x

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından aracıyla "drift" yaptığı belirlenen sürücüye 5 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan Harput Kalesi önündeki meydanda akşam saatlerinde aracıyla drift yapan sürücü MOBESE kamerasından tespit edildi.

Ekipler, drift yaparak çevrede tehlike oluşturan otomobil sürücüsü S.Ç'ye 5 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca, S.Ç'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Pitbull ve kaplanın kavgası sosyal medyada adeta rekor kırdı

Pitbull ve kaplanın inanılmaz düellosu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gündüz hurdacılık, akşam ressamlık

Mecliste tarihi oturum özel günde özel kareler