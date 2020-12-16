Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: Kuzey Marmara yolu olası bir felakette İstanbul'u kurtaracak

TBMM Deprem Komisyonu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu dinledi. Uraloğlu, milletvekillerinin İstanbul’a giriş-çıkış için güvenli bir güzergah olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun hiçbir depremde yıkılmayacak şekilde yapıldığını belirten Uraloğlu şunları kaydetti: “Büyük depremlerde yol, köprü, tünel ve viyadüklerin ulaşıma hizmet vermesi hayati önem taşıyor. Özellikle Marmara için İstanbul başta olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu bu anlamda çok önemli. Kuzey Marmara Otoyolu’nu 2 bin 475’lik deprem döngüsüne göre yaptık. Bu şu anlama geliyor; olası büyük bir depremde İstanbul’a her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan yapılacak. Köprülere de alternatif güzergâhlarımız var. Mesela Ankara’da Çevre Yolu, İstanbul Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu.”