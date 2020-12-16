Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: Kuzey Marmara yolu olası bir felakette İstanbul'u kurtaracak
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun olası bir depremde İstanbul'a alternatif yol olacağını belirtti.
TBMM Deprem Komisyonu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu dinledi. Uraloğlu, milletvekillerinin İstanbul’a giriş-çıkış için güvenli bir güzergah olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun hiçbir depremde yıkılmayacak şekilde yapıldığını belirten Uraloğlu şunları kaydetti: “Büyük depremlerde yol, köprü, tünel ve viyadüklerin ulaşıma hizmet vermesi hayati önem taşıyor. Özellikle Marmara için İstanbul başta olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu bu anlamda çok önemli. Kuzey Marmara Otoyolu’nu 2 bin 475’lik deprem döngüsüne göre yaptık. Bu şu anlama geliyor; olası büyük bir depremde İstanbul’a her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan yapılacak. Köprülere de alternatif güzergâhlarımız var. Mesela Ankara’da Çevre Yolu, İstanbul Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu.”