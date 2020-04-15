Karantina uygulanan yerler nereler? İçişleri Bakanlığı son dakika karantina açıklaması

Karantina uygulanan yerler nereler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika karantina açıklaması yapıldı. Bakanlık karantinanın uygulandığı yerlerin sayı bilgisini paylaştı. Detaylar haberimizde.

KARANTİNE UYGULANAN YERLER

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır."

İçişleri Bakanlığı, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726' dır" açıklamasını yaptı.