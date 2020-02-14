Karantina süresi bitti: Sonuçlar temiz çıktı

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle TSK'ya ait kargo uçağıyla Vuhan'dan tahliye edilen 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca kontrol altında tutuldukları Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan tüm testleri negatif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçağa binerken kontrol edilen vatandaşların hiçbirinde koronavirüsü belirtisi olmadığını açıklamıştı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Çin'den getirilen 42 kişinin 14 günlük korona karantinası sona erdi. Tüm tahliller tamamlandı, koronavirüse rastlanmadı.

Kişisel olarak herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Buradan hizmet eden personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler. Bundan sonraki süreçte de takip edilmeyecekler.

Azerbaycanlı kardeşlerimizi de 1 gün daha burada misafir edeceğiz. Bir karantina hastanesi ayrılarak özel ambulansa çevrilen uçakla, tahliyesini yapan tek ülkeyiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.

Bu kit 90 ile 120 dk arasında sonuç verebiliyor. Arkadaşlar bu süreyi 60-70 dakikaya çekme konusunda çalışıyorlar. Çok önemli bir kit.

Önümüzdeki günlerde yurtdışındaki talepleri karşılamayı hedefliyoruz. Özbekistan ve Kırgızistan şimdiden 10 bin adet istedi. Bizde kendimiz geçen hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık.

Sağlık personellerimizle birlikte 61 kişiydi. Şu an yolcularımızın hepsini 14 güne tamamlamak istedik. 41 kişi bugün itibarıyla tahliye edildi. Diğer ülkelerden olan vatandaşlar uçak rezervasyonları nedeniyle yarına kadar misafir edilecek.

Hastanemiz yine enfeksiyon nedeniyle açık kalmaya devam edecek. Bu süreçte virüsten dolayı herhangi bir vaka durumunda aynı yerde tutmaya devam edeceğiz.

DSÖ'nün ülkeler için önerdiği tedbirlerden daha ötesini uygulayan bir Türkiye oldu. Karantina hastanesi olarak ayrılan burada gözlem altında tutulan bir ülke daha olmadı.

Termal kamera sistemini 10 gün önceden kullanmaya başladık. Broşürler dağıtılarak kimin nereye başvuracağına, personellerimize hastalara nasıl davranılması konusunda gerekli bilgileri verdik."





