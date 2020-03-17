Karantina ne anlama gelir? Karantina kuralları nelerdir? İşte yanıtı

Karantina kuralları nelerdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aralık 2019'da Çin'de çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs ülkemizde de görüldü. Corona virüse karşı ülkemizde alınan önlemler sıklaştırıldı. Bu süreçte yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından karantina sürecine ilişkin açıklamalar yapıldı. Karantinada dikkat edilmesi gerekenleri haberimizden inceleyebilirsiniz.

KARANTİNA NE ANLAMA GELİYOR?

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımıdır.

KARANTİNA KURALLARI NELERDİR?

Ates, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takın, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.

Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın.

Mümkün olduğunca toplu yaşıma araçlarını kullanmayın.

EVDE YAPMANIZ GEREKENLER

Ziyaretçi kabul etmeyin.

Mümkünse ayrı bir odada kalın

Odanızı sık sık havalandırın

Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın

Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin

Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el ansiseptiği ile ovalayın)

Tabak, bardak, havlu gibi ortak eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın

Yurttan Ayrılan Öğrenciden Duygulandıran Not