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  3. Karaman'da, kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Karaman'da, kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Karaman'da, kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Karaman'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Araçtaki H.Ö. ve M.A., gözaltına alındı.

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gerçekleştirilen rutin genel güvenlik ve asayiş uygulaması sırasında, Kemal Kaynaş Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın içine gizlenen, kalem görünümlü suikast silahı bulundu. Araçtaki H.Ö. ile M.A. ise gözaltına alındı.

DHA

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