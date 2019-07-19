Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6491
  • 6,3555
  • 260.038
  • 102384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Karadeniz'de şaşkına çeviren görüntü!

Karadeniz'de şaşkına çeviren görüntü!

Karadeniz'de şaşkına çeviren görüntü!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı’nda akan çamurlu sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı’ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz’e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı
Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
<p>Aradaki farklar sevgiye ve merhamete engel değil :)</p>

İhtiyacımız Olan Tek Şey Sevgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da minibüs takla attı: 15 kişi hayatını kaybetti

YKS tercih kılavuzu yayında! İşte 2019 YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları