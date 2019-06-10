Karabük'teki demir çelik fabrikalarındaki patlama korkuttu

Edinilen bilgiye göre Çelikhane bölgesindeki konvertörde lans sistemindeki arıza nedeniyle basınçtan kaynaklı oksijen borusu patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yürekleri ağza getiren patlamada yoğun toz ve dumana maruz kalan 3 işçiye KARDEMİR içindeki sağlık tesisinde müdahale edildikten sonra tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)