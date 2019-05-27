Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0543
  • 6,7807
  • 250.324
  • 86.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu Karabük, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.E, E.T, G.C, S.A, M.S.D, D.A, Ü.C.D, Y.D, İ.S, E.K. ve M.A.E. gözaltına alındı.      

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde uyuşturucu, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.      
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal aşka geldi
Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
Ünlü oyuncudan evliliğe ilk adım!
Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
ABD?nin Los Angeles eyaletinin Azusa bölgesinde Tigger isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki

Kedi Kendine Saldıran Çakalları Böyle Kovaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

THY yolcularını Çin'in 2 bin yıllık tarihi olan Xian şehrine taşımaya başlayacak

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz