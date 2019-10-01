Karabük bu gizemli adamı konuşuyor... Takdir toplayan hareketi afişle duyurdu!

İsmi öğrenilmeyen bir hayırsever vatandaş, Şirinevler Mahallesinde bulunan bir bakkala gelerek ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların borcunu ödemek istedi. Uzun süredir borçlarını ödemekte zorluk yaşayan dar gelirli aileleri dükkan sahibi Tuğba Yeni ile belirleyen hayırsever yaklaşık 5 bin TL değerinde veresiye borcunu kapattı. İsminin kesinlikle bilinmesini istemeyen gizemli hayırsever ödemeyi yaptıktan sonra bakkalın girişine "Bu bakkala borcu olup ödeyemeyen müşterilerin borcunu bir hayırsever ödemiştir" yazılı afiş asılmasını istedi. Hayırseverin yaptığı ödeme ile hem borcunu ödemekte zorluk yaşan müşterileri hem de bakkal sahibi mutlu etti.

“PANKARTIMIZI ASTIK ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER”

Dükkan sahibi Tuğba Yeni, "Cuma çıkışı geldi, defterde alacaklarınızdan borcunu veremeyenlerin borcunu kapatmak istiyorum var mı öyle birileri? dedi. Bizde var tabi ki dedik. Alacakları ödediğim için pankart asmanızı istiyorum dedi. Bizde onayladık, asarız. Dün pankartımızı astık çok büyük ilgi gösterdiler. Herkes tarafından takdir topladı" ifadelerini kullandı.

“5 BİN TL ÖDEDİ”

Yeni, 4 yıldır borcu bulunup ödemeyip gidenlerin olduğunu belirterek, “Geleceğiz ağabey diyenler vardı ama gelmediler. Hayırseverimizden Allah razı olsun hepsinin borcunu kapattı gitti. 5 bin TL ödedi” dedi.

(İHA)