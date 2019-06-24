Kara Kuvvetleri'nden 'hayat' uçuşu

İlk olarak Ankara’dan havalanan uçak Bursa Yenişehir Havalimanı’na inerek görevli doktorlarla akciğer greftini alarak Ankara’ya ulaştırdı. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesi'nde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi.