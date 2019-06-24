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  3. Kara Kuvvetleri'nden 'hayat' uçuşu

Kara Kuvvetleri'nden 'hayat' uçuşu

Kara Kuvvetleri'nden 'hayat' uçuşu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi iki uçakla, 2 hastaya nakil yapılacak organların ulaştırılması için uçuş görevi gerçekleştirildi.

İlk olarak Ankara’dan havalanan uçak Bursa Yenişehir Havalimanı’na inerek görevli doktorlarla akciğer greftini alarak Ankara’ya ulaştırdı. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesi'nde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi. 

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