Kar, yağmur, sis... Meteoroloji yeni hafta için uyardı!

Yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcaklıklar devam ediyor. Orta ve kuzey bölgelerde ciddi bir değişim beklenmiyor. İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu gün sıfırın altında başlayacak.

Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ise hava eksi derecelere kadar iniyor. Yurdun büyük kısmında hafta genelinde yağış beklenmiyor. Fakat cuma günü yurt geneli sağanak yağışın etkisinde olacak.

Doğu Karadeniz’de Gümüşhane-Bayburt çevreleri ile Doğu Anadolu’da Hakkari dolaylarında yoğun kar ihtimali bulunuyor.

Yüksek basınç etkisiyle gece ayaz sabah saatlerinde sis bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de pazartesi sabah saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu