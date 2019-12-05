Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre olası görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı öngörülüyor.

Sıcaklıkların güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buna göre olası ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazı illerimizdeki hava durumu ise şöyle...

İSTANBUL: 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

İZMİR: 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA: 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

BOLU: 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN: 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR: 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.