Kapıları kırdılar, kayda alanı da taşladılar! Akılalmaz görüntüler

Kabinlerin kapılarını tekmeleyip, taşlayarak kıran çocuklar, görüntülendiklerini fark ederek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Daha sonra ise kendilerini görüntüleyen kadını taşlamaya başladılar. Kendisini taşlayan çocuklara "Polis geliyor. Polis çağırdım" diye bağırarak korkutmaya çalışan kadın, çocukların taşlı saldırısı devam etmesi üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya başladı.

İstanbul Sultangazi'de yaşları 12 ila 13 arasında değişen 6 çocuk, bir okulun şantiye alanına girerek seyyar tuvalet kabinlerini tekmeleyerek kırmaya başladı. Çocuklar o anları görüntüleyen bir kadını ise taşladı. Büyük korku yaşayan kadın, koşarak kaçmaya çalışırken çevredekilerden yardım istedi.

Büyük korku yaşayan kadın, çevrede bulunan vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Talihsiz kadın o anları saniye saniye görüntüledi.