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Kapıkule'de yoğunluk... 'Sünnet düğünü yapmak için geliyorum'

Kapıkule'de yoğunluk... 'Sünnet düğünü yapmak için geliyorum'

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.
Uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

"BİR SENEDİR TÜRKİYE'NİN HASRETİNİ ÇEKİYORUZ"

Almanya'dan gelen Mahmut Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuk geçirdiğini söyledi.
Memleketi Kayseri'ye gideceğini belirten Kaya, şunları kaydetti: 

"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Maddi durumumuz elverdiği sürece her yıl gelmeye çalışıyorum. 22 senedir gurbetteyim. Ben dönmek isterim ama çocuklarımın eğitimi devam ediyor. İçimizde memleket hasreti her zaman var."

Belçika'dan gelen Hüdaverdi Erdoğan da vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Torunumun sünnet düğününü yapacağız. Akrabalarımızla hasret gidereceğiz. Torunları, çocukları denize götürüp eğleneceğiz." dedi.

İsviçre'den gelen Erol Tunus, yıllık izinini her yıl Türkiye'de geçirdiğini ifade etti.
Tatilde Ege turu yapacaklarını dile getiren Tunus, "Memleketim Sivas. Orada da akrabalarımızı gördükten sonra İsviçre'ye döneceğiz." diye konuştu.

(AA)

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