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  3. Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur?

Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur?

Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur?

A: Hazar Denizi

B: Marmara Denizi

C: Karadeniz

D: Ege Denizi

Doğru cevap: B Marmara Denizi

 

 


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