Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kapıdağ Yarımadası'nda deniz manzarası izleyen biri hangi denize bakıyordur?

A: Hazar Denizi

B: Marmara Denizi

C: Karadeniz

D: Ege Denizi

Doğru cevap: B Marmara Denizi