'KAPAN-6 ZORİ' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU başlatıldı* Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.
Operasyonu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı idare ediyor.