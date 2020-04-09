Kapalı işyeri nedir? Sağlık Bakanlığı kapalı işyerleri coronavirüs önlemleri neler?

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı kapalı işyerlerinde covid-19 için alınacak önlemler paylaşıldı. Kapalı işyerleri için alınan önlemler merak konusu oldu. Vatandaşlar kapalı işyeri nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

KAPALI İŞ YERİ NEDİR?

Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kapalı işyerlerinde covid-19 için alınacak önlemler şu şekilde sıralanıyor: