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  3. Kapalı işyeri nedir? Sağlık Bakanlığı kapalı işyerleri coronavirüs önlemleri neler?

Kapalı işyeri nedir? Sağlık Bakanlığı kapalı işyerleri coronavirüs önlemleri neler?

Kapalı işyeri nedir" Sağlık Bakanlığı kapalı işyerleri coronavirüs önlemleri neler"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı kapalı işyerlerinde covid-19 için alınacak önlemler paylaşıldı. Kapalı işyerleri için alınan önlemler merak konusu oldu. Vatandaşlar kapalı işyeri nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı kapalı işyerlerinde covid-19 için alınacak önlemler paylaşıldı. Kapalı işyerleri için alınan önlemler merak konusu oldu. Vatandaşlar kapalı işyeri nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

KAPALI İŞ YERİ NEDİR?

Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kapalı işyerlerinde covid-19 için alınacak önlemler şu şekilde sıralanıyor:


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